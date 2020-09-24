Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Ukrayna, Özbekistan, Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkinisi sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 3 bin 372 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısının 188 bin 106'ya çıktığını bildirdi.



Son 24 saatte 51 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 52 artışla 3 bin 757 olduğunu kaydetti.



Virüse yakalanan 685 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 1788 artarak 83 bin 458'e ulaştığını ifade etti.



Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı Ukrayna’da salgının durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılan bölgelerde, Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

- Özbekistan



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 392 artarak 53 bin 667'ye, ölü sayısının ise 1 artarak 445'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 183 artarak 49 bin 832 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93’ünün iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 3 bin 390 kişi tedavi ediliyor.

Öte yandan Özbekistan Mahalle ve Aileyi Destekleme Bakanı Rahmat Mamatov, Bakan Yardımcıları Batır Parpiyev ve Azizbek İkramov’da Kovid-19’un tespit edildiği bildirildi.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.

- Ermenistan



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 374 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 48 bin 251'e çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 945'e yükseldi.



Ülkede bugüne kadar 43 bin 266 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 748 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- Gürcistan

Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 259 kişide daha Kovid-19’a rastlandı ve vaka sayısı 4 bin 440’a yükseldi, sağlığına kavuşan hastaların sayısı da 62 artarak 1705 oldu.



Toplam 5 bin 584 kişinin karantinada, 836 kişinin de hastanelerde gözetimde tutulduğu ülkede son günlerde salgına en çok Acara bölgesinde rastlanıyor.



Söz konusu bölgede sadece son bir günde 164 kişide Kovid-19 tespit edildi.



Bugüne kadar ülkede Kovid-19 nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti.

- Kırgızistan



Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 127 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 45 bin 757'ye çıktı.

Kovid-19 hastası 101 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 42 bine ulaştı.

Virüs nedeniyle 1063 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 2 bin 242 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 79 artarak 107 bin 529'a çıktı.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 104 artarak 102 bin 323'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 artarak 1711'e yükseldi.

Kovid-19 hastası 36'sı çocuk 3 bin 495 kişinin tedavisi sürüyor, bunlardan 95'inin durumu ağır, 15'inin ise kritik olarak değerlendiriliyor.

Son bir günde Kovid-19 belirtileri bulunan ancak test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 228 artarak 31 bin 760'a, zatürreden ölenlerin sayısı 1 artarak 346'ya çıktı.



