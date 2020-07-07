Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, Ukrayna, Ermenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1109 artarak 49 bin 683'e yükseldi.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 391 artarak 16 bin 298'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 32 yükselerek 264'e çıktı.

Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, virüsün neredeyse herkesin yanında olduğunu belirterek, "Vatandaşlar tıbbi yardıma erişimi artırmamızı istiyor. Biz genel olarak durumun zor olduğunu görüyoruz." dedi.

Son bir haftada Kovid-19'dan 76 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Tsoy, ayrıca 110 ölümün nedeninin komisyon tarafından araştırıldığını söyledi.

Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Ajar Giniyat, şu an hastanelerde Kovid-19 test sonuçları negatif olan 28 bin hastanın zatürreden tedavi gördüğünü belirterek, hastaların yüzde 98,9'unun durumunun orta, 330'ununsa durumunun ağır olduğunu ifade etti.

- Ukrayna'da 564 yeni vaka



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 564 kişide Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısının 49 bin 607’ye çıktığını bildirdi.



Vakalardan 7 bin 46'sının sağlık çalışanı ve 3 bin 569'unun çocuk olduğunu aktaran Stepanov, iyileşenlerin sayısının 490 artarak 22 bin 193'e, ölenlerin sayısının ise 21 artarak 1283'e ulaştığını kaydetti.



Salgınla ilgili durumun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.

- Ermenistan'da ölenlerin sayısı 500'ü geçti



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 349 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 29 bin 285'e çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 503'e yükseldi.



Bugüne kadar 125 bin 88 testin yapıldığı ülkede virüsten 16 bin 907 kişi iyileşirken, 11 bin 711 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kırgızistan'da vaka sayısı 8 bini geçti

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte 450 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 8 bin 141'e çıktığını belirtti.

İyileşenlerin sayısının 73 artarak 2 bin 916'ya ulaştığını ifade eden Akmatova, 21'i ağır 602 kişinin hastanelerde, 4 bin 524'ünün de evinde tedavi altında olduğunu söyledi.

Akmatova, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 7 artarak 99'a çıktığını bildirdi.

Son bir günde 2 bin 253 testin yapıldığını aktaran Akmatova, Kovid-19 hastalarıyla temas eden 23 bin 19 kişinin ev karantinasında, 1471 kişinin de hastanelerde gözetim altında tutulduğunu dile getirdi.

Dışişleri Bakan Birinci Yardımcısı Nuran Niyazaliyev, salgının başladığı ilk günden beri 20 binden fazla Kırgızistan vatandaşının ülkeye getirildiğini aktardı.

Öte yandan Özbekistan'ın Fergana Bölge Valiliği, Kırgızistan'ın Batken Bölge Valiliğine 84 bin dolar tutarında tıbbı yardım gönderdi.

- Özbekistan’da vaka sayısı 10 bin 500’e yaklaştı



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 175 artarak 10 bin 459'a çıktığı bildirildi.



Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 106 artarak 6 bin 690'a, ölenlerin sayısının bir artarak 37'ye yükseldiği aktarıldı.



Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ve 68 bin kişi gözetim altında tutulduğu ülkede 3 bin 732 hastanın tedavisi sürüyor.



15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 1 Temmuz itibarıyla karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.

- Gürcistan

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5 kişide Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısı 961'e, virüsten iyileşenlerin sayısı 838'e ulaştı.



Kovid-19'dan 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 4 binden fazla kişi gözetim altında tutuluyor.