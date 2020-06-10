Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

BAKÜ (AA) - Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 525 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 28 bin 381'e yükseldi.



Ölü sayısı 23 artarak 833, iyileşen sayısı da 357 artarak 12 bin 769'a çıktı.



Karantina uygulamasının 22 Haziran'a kadar devam ettiği Ukrayna'da, Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında sanatoryum, dinlenme ve kültür merkezleri faaliyete geçti.



Başkent Kiev'de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle tedbirlerin gevşetilmemesi kararlaştırıldı.



11 Mayıs'tan itibaren tedbirlerin hafifletildiği Ukrayna'da, süreç içerisinde kademeli olarak restoran ve kafeler faaliyete geçmiş, 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasına izin verilmiş, şehirler arası otobüs ve tren seferleri ile yurt içi uçak seferleri düzenlenmeye başlamıştı.

Ayrıca sosyal alanın korunması şartıyla halkın dini etkinliklere katılmasına, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılmasına izin verilmiş, spor salonları ve havuzlar faaliyete geçmişti.

Kiev'de eğlence yerlerinin kapalı olması şartıyla alışveriş merkezleri açılmış, ülke genelinde metro ve kreşler faaliyete başlamıştı.



Yurt dışına uçak seferleri, 15 Haziran'dan itibaren düzenlenecek.



- Ermenistan'da 428 yeni vaka



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 428 kişinin daha Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 14 bin 103'e, ölü sayısı 10 artarak 227'ye çıktı.



Bugüne kadar 73 bin 156 test yapılan ülkede, 5 bin 226 Kovid-19 hastası iyileşti, 8 bin 573 hastanın tedavisi sürüyor.

- Kazakistan'da 245 yeni vaka



Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 245 artarak 13 bin 319'a çıktı.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artarak 61'e yükseldi.



Ülkede 8 bin 15 kişi iyileşmişti.

- Özbekistan'da vaka sayısı 4 bin 500'ü aştı



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan itibaren Kovid-19 vaka sayısının 65 artarak 4 bin 547'ye çıktığı bildirildi.



Sağlığına kavuşanların sayısının 15 artarak 3 bin 459'a ulaştığı kaydedilen açıklamada, bugüne kadar iyileşenlerin sayısının toplam vakaların yüzde 76'sını oluşturduğu aktarıldı.

Bugüne kadar 750 bin test yapılan ülkede 45 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 1070 kişinin tedavisi sürüyor. Özbekistan'da bugüne kadar 18 hasta Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

- Kırgızistan'da 38 yeni vaka



Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 38 artarak 2 bin 93'e çıktığı bildirdi.



Son 24 saatte 2 bin 816 test yapıldığını kaydeden Üsenbayev, ölü sayısının 2 artarak 26, iyileşen sayısının da 89 artışla 1572 olduğunu aktardı. Üsenbayev, 495 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.



Kırgızistan'ın tatil merkezi Issık Göl Bölge Valisi Akılbek Osmonaliyev, tatil merkezinde tüm konaklama tesislerinde müşteri kayıt defteri uygulamasının zorunlu hale getirildiğini kaydetti.

- Gürcistan'da vaka sayısı 825 oldu



Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 4 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 825'e, iyileşenlerin sayısının da 690'a kadar yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 13 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 279 kişi hastanelerde gözetim altında, 3 bin 124 kişi karantinada bulunuyor.