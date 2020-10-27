  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Aktüel

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-27 19:12:39 -
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

KİEV (AA) - Rusya, Moldova, Belarus, Özbekistan, Ukrayna ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 649 artarak 72 bin 460’a, ölenlerin sayısı 10 artışla 1710’a yükseldi.

Ülkede 471 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 53 bin 201’e ulaştı.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Buna göre, Hıncești, Leova ve Soroca bölgeleri hariç tüm bölgeler kırmızı listede bulunuyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste iki haftada bir güncelleniyor.

Moldova’da, 14 Ekim’de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

- Belarus’ta Kovid-19 günlük vaka sayısı 900’ün üzerine çıktı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 902 artarak 94 bin 609'a ve hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artışla 965’e çıktı.

Kovid-19’dan 489 kişi iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 84 bin 237 oldu.

Ülkede, 9 bin 407 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

- Rusya

Rusya’da başkent Moskova Belediyesinden yapılan açıklamada, İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin (Rospotrebnadzor) ülkede 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin çalışmasını yasaklama yönünde aldığı kararın şehir için geçerli olmayacağı bildirildi.

Rospotrebnadzor bugün Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerin yeniden sertleştirilmesi kapsamında, 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin çalışmasını yasaklayan karar almıştı.

Kovid-19 salgınında 26 bin 589 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, vaka sayısı 1 milyon 547 bin 774, iyileşen sayısı 1 milyon 158 bin 940 olarak açıklanmıştı.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısının 116 artarak 65 bin 881'e, virüs kaynaklı ölüm sayısının 2 artarak 556'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 168 artarak 63 bin 44 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 281 hastanın tedavisi sürüyor.

- Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 10 bin 860'a çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 58 artarak 10 bin 9'a yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 81 ölümün görüldüğü ülkede 770 kişinin tedavisi sürüyor.

- Ukrayna

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcıları Yulya Kovaliv ve Andriy Smirnov'un Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 6 bin 677 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 355 bin 601 oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama
Siyaset

Vicdansız mı, cahil mi, hain mi? CHP'li başkan yardımcısından Hatay'daki patlamaya ilişkin rezil açıklama

CHP Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, terör örgütü PKK'yı aklamaya çalıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'..
Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’
Aktüel

Bakan Fatih Dönmez açıkladı! ‘Türkiye’nin en büyük mega projesi’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde 5,4 milyar metreküp doğal gaz depolanacağını ..
Bugün ne pişirsem | Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Bugün ne pişirsem | Kıymasız karnıyarık nasıl yapılır?

Kolay karnıyarık tarifi | Lezzetli bir akşam yemeği için ne pişirsem sorusuna cevap arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Bu akşam sofranıza leziz ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay