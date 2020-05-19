Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor

MOSKOVA (AA) - Belarus, Tacikistan, Moldova, Azerbaycan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları artıyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 175’e yükseldi.



Vaka sayısı 936 artarak 31 bin 508, iyileşenlerin sayısı da 490 artarak 10 bin 620 oldu.



Belarus’ta şimdiye kadar 375 bin 76 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

- Tacikistan’da 207 yeni vaka

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının 207 artışla 1936'ya çıktığı bildirildi.

8 bin Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklamada, 1895 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin yaşamını yitirdiği Tacikistan'da, 4 bin kişi gözetim altında bulunuyor.

- Moldova'da vaka sayısı 6 bin 340’a ulaştı



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, 36’sı sağlık çalışanı 202 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 6 bin 340’a çıktığını bildirdi.



Dumbravyanu, 1288 Kovid-19 testinin yapıldığını, ölü sayısının 2 artarak 221’e ulaştığını aktardı.



Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde ise vaka sayısının 12 artarak 260 olduğunu belirten Dumbravyanu, vakaların 6’sına Valkaneş, 4’üne Çadır-Lunga, 2’sine başkent Komrat bölgelerinde rastlandığını ifade etti.

- Azerbaycan'da ölü sayısı 41 oldu



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, 131 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 3 bin 518'e ulaştı.



Sağlığına kavuşanların sayısı 143 artarak 2 bin 198'e, ölenlerin sayısı da 1 artarak 41'e çıktı.

1279 hastanın tedavisinin sürdüğü Azerbaycan'da, bugüne kadar 240 bin 220 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

- Kazakistan'da salgının ikinci dalgası bekleniyor

Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Lyudmila Byurabekova, sonbaharda salgının ikinci dalgasını beklediklerini ve salgın durumuna göre tedbirlerin tekrar alınabileceğini söyledi.

Vaka sayısında günlük artış oranının yüzde 4,8 olduğunu ifade eden Byurabekova, vakalardan 425'inin çocuk olduğunu kaydetti.

Hastalık belirtileri bulunmayan Kovid-19 vakalarının evlerinde, durumu ağır olanların hastanede tedavi gördüğünü vurgulayan Byurabekova, vakalarla temas eden 3 bin kişinin hastanede, 6 bin kişinin de ev karantinasında tutulduğunu aktardı.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 103 artarak 3 bin 572 oldu.



Ülkede şimdiye kadar 6 bin 751 vaka tespit edilmiş, 35 kişi hayatını kaybetmişti.



- Özbekistan’da 23 yeni vaka



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 23 artarak 2 bin 825'e, iyileşenlerin sayısının da 24 artarak 2 bin 338’e ulaştığı bildirildi.

6 hastanın durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, 474 kişinin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Toplam 48 bin kişi gözetim altında tutulduğu ülkede, 474 bin Kovid-19 testinin yapıldığı belirtildi.

Özbekistan'da Kovid-19 kaynaklı 13 kişi yaşamını yitirmişti.

- Rusya'da 100 yaş üstü iki kişi iyileşti

Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, 5 senatörün Kovid-19'a yakalandığını ve iyileştiğini bildirdi.

Senatörlerin görevine döndüklerini kaydeden Matviyenko, bazı konsey personellerinin de virüse yakalandığını ifade etti.

Başkent Moskova’da daha önce koronavirüse yakalanan 100 yaş üstü 2 kişinin iyileştiği belirtildi.

Rusya'da vaka sayısı 299 bin 941, ölü sayısı 2 bin 837, iyileşen sayısı da 76 bin 130 olarak açıklanmıştı.