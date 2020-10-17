Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

KİEV (AA) - Avrasya ülkeleri Ukrayna, Gürcistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.



Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, ülkede son 24 saatte 6 bin 410 kişide virüsün görülmesiyle rekor yaşanarak vaka sayısının 293 bin 641'e çıktığını bildirdi. Son 24 saatte 63 binden fazla Kovid-19 testinin yapıldığını aktaran Stepanov, ölü sayısının 109 artışla 5 bin 517 olduğunu kaydetti. Virüse yakalanan 1089 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirten Stepanov, iyileşen sayısının ise 2 bin 194 artarak 124 bin 113'e ulaştığını ifade etti.

Karantina uygulamasının sene sonuna kadar uzatıldığı Ukrayna’da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.



Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, vaka sayısı ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

- Gürcistan’da 958 vakayla yeni rekor



Gürcistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 958 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 16 bin 326’ya yükselerek yeni rekor yaşandı. İyileşenlerin sayısı 214 artarak 7 bin 827’ye, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 artarak 128’e ulaştı.

Eylül başından itibaren günlük tespit edilen vaka sayılarının gittikçe arttığı ülkede, 5 bin 900 kişi karantinada, 836 kişi hastanelerde ve 1388 kişi ise Kovid-19 hastaları için ayrılmış otellerde gözetimde tutuluyor.



Gürcistan'da mart ve nisanda 40'ın altında görülen günlük vaka sayısı, mayıs ve haziranda 20'nin, temmuzda 10'un altına inmiş, ağustos sonunda da hızlı şekilde artmaya başlamıştı.

- Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 470 kişide Kovid-19 tespit edildi, toplam vaka sayısı 51 bin 490'a çıktı. Ülkede 221 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 45 bin 509'a ulaştı. Virüsten 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 1108'e yükseldi. 4 bin 400 Kovid-19 hastasının tedavisi ise sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 221 artarak 62 bin 809'a, virüsten ölenlerin sayısının ise 2 artarak 522'ye çıktığı bildirildi. Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 132 artarak 59 bin 756 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 95'inin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 531 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçerek 700'ün üzerine çıkarken ekimden itibaren ise 300 civarında gerçekleşiyor.

- Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 100 artarak 109 bin 302'ye yükseldi. Virüsten iyileşenlerin sayısı 120 artarak 104 bin 921'e, ölenlerin sayısı ise 5 artarak 1788'e ulaştı.

Ülkede 125'i çocuk 2 bin 593 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor, 80 kişinin sağlık durumu ağır, 13 kişinin durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı son 24 saatte 158 artarak 35 bin 717'ye çıktı. Zatürreden 47 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 28 bin 165'e, 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 380'e ulaştı. Ülkede 6 binden fazla zatürre hastasının tedavisi sürüyor.