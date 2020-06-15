Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

MOSKOVA (AA) - Belarus, Moldova, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 707 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 54 bin 680’e ulaştı.



Ölü sayısı 4 artarak 312’ye, sağlığına kavuşanların sayısı ise 317 artarak 30 bin 420’ye yükseldi.



Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 749 bin 917 Kovid-19 testi yapıldı.

- Azerbaycan'da vaka sayı 10 bini aştı



Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 364 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve böylece vaka sayısı 10 bin 324'e yükseldi.



Sağlığına kavuşanların sayısı 156 artarak 5 bin 739'a, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 122'ye çıktı.



Bugüne kadar 386 bin 898 test yapılan Azerbaycan'da 4 bin 463 hastanın tedavisi sürüyor.

- Moldova'da Kovid-19'a karşı tedbirler alındı



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 139 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 11 bin 879’a çıktığı bildirildi.



Kovid-19 vakalarından 1920’sinin sağlık çalışanı olduğu kaydedilen açıklamada, Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 5 artarak 411, iyileşenlerin sayısının ise 171 artarak 6 bin 794 olduğu aktarıldı.

Ülkede, Kovid-19’a karşı alınan tedbirlerin gevşetilmesi kapsamında uçak seferleri başladı, restoran ve kafeler faaliyete geçti fakat yeni bir önlem olarak 63 yaş üzerindekilere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

- Tacikistan'da 62 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 62 artarak 5 bin 97'ye çıktı. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 94 artarak 3 bin 503 oldu.

Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, 1608 kişinin tedavisi sürüyor.

- Özbekistan’da vaka sayısı 5 bin 154 oldu



Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 51 artarak 5 bin 154'e çıktığı bildirildi.

Sağlığına kavuşan sayısının 53 artarak 3 bin 996’ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, böylece virüs tespit edilenlerin yüzde 77’sinin iyileştiği aktarıldı.

Özbekistan’da şimdiye kadar toplam 850 bin test yapılırken, halen 49 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün yaşandığı ülkede, 1139 kişinin tedavisi sürüyor.

- Kazakistan



Bu hafta bazı ülkelere uçuşların başlatılması planlanan Kazakistan'da uluslararası yolculara bazı kısıtlamalar getirildi.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin, Güney Kore, Japonya, Gürcistan, Tayland ve Türkiye'den gelen yolcuların ateş kontrolü yaptırması ve anket doldurması gerektiği belirtildi.



Açıklamada, yolcuların Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren belge bulundurması durumunda kısıtlama uygulanmayacağı, belge bulundurmayanlar için ülkeye giriş yaptığı günden itibaren 48 saat içinde test yaptırma zorunluluğu getirileceği aktarıldı.



Öte yandan, vakaların en fazla olduğu Almatı şehrinde karantina güçlendirildi.



Şehirde pazar, AVM ve restoranların çalışma saatleri kısıtlanırken, bahis salonları, bilardo ve bovling salonları kapatıldı.

Bankalar ve kamu kurumlarındaki personelin yarısının uzaktan mesaiye geçmesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, virüsten iyileşenlerin sayısı 53 artarak 9 bin 241'e ulaştı.



Ülkede şimdiye kadar 14 bin 809 vaka tespit edildi, 77 kişi hayatını kaybetti.

- Moskova'da önlemler gevşetiliyor

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin şehirde Kovid-19 vakalarının azalmaya başladığını belirterek, "Artık tedbirlerin gevşetilmesinde diğer aşamaya geçebiliriz." dedi.

16 Haziran’dan itibaren restoran ve kafelerin teraslarını açarak hizmet verebileceğini kaydeden Sobyanin, kütüphaneler, emlakçı, reklam ajansları ve danışmanlık firmalarının açılacağını bildirdi.



Sobyanin, müzelerin, sergi salonlarının ve hayvanat bahçesinin de elektronik bilet sistemi ile ziyaretçilere açılacağını duyurdu.



Spor etkinliklerinin tribünlerin en fazla yüzde 10’unun doldurulması kaydıyla seyircilere açılacağını söyleyen Sobyanin, diş kliniklerindeki sınırlamaların kaldırılacağını ifade etti.

Rusya'da vaka sayısı 537 bin 210, ölü sayısı 7 bin 91, iyileşen sayısı da 284 bin 539 olarak açıklanmıştı.