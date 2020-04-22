Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

BAKÜ (AA) - Azerbaycan, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümlerinin yanı sıra iyileşen hasta sayısı da artıyor.

Azerbaycan'da son 24 saatte 38 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 1518'e ulaştı. Tedavi göre 42 hasta iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısı 907'ye çıktı.



Bugüne kadar 20 koronavirüs hastasının yaşamını yitirdiği Azerbaycan’da 591 hastanın tedavisi sürüyor. Karantina uygulanan ve sokağa çıkışların izne tabi olduğu ülkede Kovid-19 vakalarının tespiti için bugüne kadar 108 bin 221 test yapıldı.

-Moldova'da ölü sayısı 75' yükseldi



Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 2 artarak 75'e yükseldi.



İyileşen hasta sayısı 560'a ulaşırken, 164 kişide daha virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 778’e çıktı. Ülkede, 15 Mayıs'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

- Özbekistan'da ölü sayısı 7 oldu



Özbekistan'da 1 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 7'ye çıktı. Ülkede 93 hasta iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayı 450'ye ulaştı.

Bugüne kadar 1692 vaka tespit edilen Özbekistan'da 150 bin test yapıldı, 92 bin kişi karantinada tutuluyor.

- Kazakistan'da vaka sayısı 2 bini geçti



Kazakistan'da 23 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 2070'e, 10 kişinin daha taburcu olmasıyla iyileşenlerin sayısı 515'e ulaştı.



Ülkenin Başhekimi Ayjan Yesmagambetova, vakaların yüzde 60'ında hastalık belirtilerinin bulunmadığını, 21 kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.



Vakalarla temas eden 39 bin 585 kişinin yüzde 98'inin izole edildiğine dikkati çeken Yesmagambetova, "Mayıs sonuna kadar vaka sayısının 4 bine ulaşmasını bekliyoruz." dedi.



Yesmagambetova, Kovid-19'a yakalanan 652 sağlık çalışanının tedavisinin sürdüğünü, Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov'a da virüs testi yapıldığını aktardı.

- Gürcistan'da kısıtlamalar protesto edildi



Gürcistan'da 5 kişide daha koronovirüs tespit edildi ve vaka sayısı 419'a ulaştı. Ülkede bugüne kadar 5 hasta Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmiş, 107 hasta sağlığına kavuşmuştu.

Gürcistan Parlamentosu Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin OHAL'in 22 Mayıs'a kadar uzatılması yönündeki kararını onayladı.

Tiflis'e 40 kilometre mesafedeki Marneuli Belediyesine bağlı Şulaveri köyünde bir grup, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto etti.

Yetiştirdikleri tarım ürünlerini karantina tedbirleri dolayısıyla satamadıkları için gösteri yapan köylülerin sorunlarını bölge valisi dinledi ve gösteri olaysız sona erdi.

- Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya destek

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği Komisyonunun Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülkesine 1 milyar 200 milyon avroluk destek sağlayacağını duyurdu.



Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde karantina süresinin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı. Kovid-19'un zirve noktasına henüz ulaşmadığına dikkati çeken Şmıgal, alınan tedbirlerin kaldırılmayacağını ifade etti.

Ülkede, karantinanın 17 Mart'ta ilan edilmesiyle alışveriş merkezleri, kafeler, restoranlar, spor salonları kapatılmış, uçak seferleri durdurulmuştu.



Ukrayna hükümeti ülke genelinde 25 Mart ve 24 Nisan arasında acil durum ilan etmişti. Kovid-19 nedeniyle 174 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna'da, 6 bin 592 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.







