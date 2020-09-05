Avrasya ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

BAKÜ (AA) - Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 567 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ve böylece vaka sayısının 39 bin 473'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşen sayısının 358 artarak 27 bin 799, ölen sayısının ise 16 artarak 1063 olduğu kaydedildi.



10 bin 611 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Moldova'da, sağlık alanında ilan edilen olağanüstü hal 15 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

- Belarus



Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 178 artarak 72 bin 663, ölü sayısı 4 artışla 705'e yükseldi.



Ülkede 333 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen sayısı 71 bin 843'e ulaştı.



- Azerbaycan

Azerbaycan'da, son 24 saatte 161 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 37 bin 192'ye yükseldi.



Sağlığına kavuşanların sayısı 146 artarak 34 bin 565, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 545 oldu.



Bugüne kadar 956 bin 492 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 82 kişinin tedavisi sürüyor.

- Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 124 artarak 43 bin 293, ölü sayısının 2 artarak 343'e çıktığı bildirildi.



Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 342 artarak 40 bin 774'e ulaştığı ve hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği belirtildi.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 176 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Bu arada, ülkede bugünden itibaren sıhhi kurallara riayet etme şartıyla lokanta, kafe, park, sinema, tiyatro ve eylence merkezlerinin faaliyetine izin verildi.



Cemaatle ibadetlere de izin verilen ülkede, kara yolu üzerinden giriş çıkışlara yeniden müsade edildi.

- Tacikistan



Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 33 artarak 8 bin 757, Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 artarak 70'e çıktı.



Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı da 34 artarak toplam 7 bin 549'a yükseldi.



Ülkede 1138 kişinin tedavisi sürüyor.