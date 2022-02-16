Avrasya Tüneli’nden ülkeye 8.1 milyar lira katkı

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında Avrasya Tüneli’nin bakanlığın mega projelerinden biri olduğu belirtti. 2016’da devreye giren tünelin İstanbul trafiğini önemli ölçüde rahatlattığını vurguladı.

Zaman tasarrufu

Karaismailoğlu, 5 yılda 79 milyon aracın Avrasya Tüneli’nden geçtiğini bildirdi. Tünelin zaman ve yakıt tasarrufu sağladığını aktaran Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda Avrasya Tüneli’ni kullanan sürücüler, 2021 yılında 25 milyon saat zaman tasarrufu, 35 bin ton yakıt tasarrufu, 10 bin ton emisyon azalımı, 65 milyon araç-kilometre düşüşüyle oluşan kaza maliyeti tasarrufu elde etti. Buna bağlı olarak tünelin ülke ekonomisine 5 yıllık toplam katkısı 8.1 milyar liraya ulaştı.”

Yüzde 50 indirim

Avrasya Tüneli’nde 1 Ocak’tan itibaren tarifeli ücretlendirme sisteminin aktif hale geldiğini anımsattı. “Gece tarifesinde araçlar yüzde 50 indirimli geçiyor” hatırlatmasında bulundu. Güvenlik tedbirlerinin de ön planda tutulduğunu aktaran Karaismailoğlu, “Geçtiğimiz yıl Avrasya Tüneli’nde arızalanan, yakıtı biten, kaza yapan araçlara ortalama 1 dakika 55 saniye içinde müdahale edildi. Ortalama 12 dakika 51 saniye içinde trafik normal seyrine döndürüldü. Tüneldeki acil durumlara müdahale performansı, işletme standartlarının ve dünyadaki benzer projelerin ortalamasının oldukça üzerinde gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Çevreci yatırım

Karaismailoğlu, yatırımların çevreci olmasına da önem verdiklerinin altını çizerek, “Avrasya Tüneli, 2021’de elektrik tüketiminin tamamını geri dönüştürülebilir kaynaklardan sağladı. Ayrıca 5 yılda toplam 37.2 ton atığı geri kazandırdı” bilgilerini paylaştı.

Verimlilik arttı

Karaismailoğlu, ilaveten şunları kaydetti: “Toplam 50 bin ton emisyon azalımı gerçekleşti. Bu miktarla yaklaşık 2 milyon ağacın üstleneceği göreve eşdeğer tasarruf edildi. Türkiye’de ilk kez Avrasya Tüneli’nde uygulamaya alınan Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker), 2021’de inşaat ve mühendislik sektörünün en saygın yayınlarından New Civil Engineer (NCE) Dergisi tarafından inovasyon ödülüne lâyık görüldü. Sistem, bir yılın sonunda tünel içindeki ani hız değişimlerini yüzde 69 azalttı. Verimliliğin yüzde 8.5 artış gösterdiği uygulama alanında hiç kaza gerçekleşmezken, trafik sıkışıklığı da yüzde 53 oranında azaldı. Egzoz gazlarının yüzde 12’ye varan oranda azalması sağlanarak çevre kirliliğinin önüne geçilmesine katkıda bulunuldu.”