Avrasya Tüneli’nden ekonomiye dev katkı
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Avrasya Tüneli ülke ekonomisine 6 milyar lira katkıda bulundu” açıklamasını yaptı.
Karaismailoğlu, tüneli kullanan sürücülerin zamandan 111 milyon saat; yakıttan 152 bin ton tasarruf ettiklerini bildirdi. Avrasya Tüneli’nin İstanbul’da trafik yoğunluğunu aşağı çektiğine işaret eden Karaismailoğlu, “Dört yılda burayı kullanan araçların yüzde 86’sı İstanbul plakalı. Bu ilimizi Ankara, Kocaeli, Bursa ve İzmir izliyor” dedi.