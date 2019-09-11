Avrasya Tüneli’nde dubalara makas attı Avrasya Tüneli’nde şeritlerin arasına koyulan dubalara makas atan sürücü tehlike saçtı.

Avrasya Tüneli’nde şeritlerin arasına koyulan dubalara makas atan sürücü tehlike saçtı.



Trafik akış halindeyken Avrasya Tüneli’nde dubalara makas atan sürücünün tehlike saçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şeritlerin arasına koyulan dubalara makas atarak trafikte tehlike saçan sürücü diğer sürücülerinde hayatını tehlikeye attı.

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