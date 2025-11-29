Avrasya Tüneli kapalı mı? 29-30 Kasım’da hangi yollar trafiğe kapanacak?

İstanbul, 27-30 Kasım tarihleri arasında Papa 14. Leo’nun resmi temaslarına ev sahipliği yaparken, şehir genelinde uygulanacak trafik düzenlemeleri merak konusu oldu. “Hangi yollar kapanacak, Avrasya Tüneli açık mı, ulaşım nasıl sağlanacak?” soruları hem sürücülerin hem de bölge sakinlerinin gündeminde. İşte, detaylar...

Avrasya Tüneli kapalı mı?

Paylaşılan trafik düzenlemelerinde Avrasya Tüneli’nin kapatıldığına dair bir bilgi bulunmuyor. Kapanmalar, Papa’nın geçiş güzergahı ve ziyaret edeceği kurumların çevresinde uygulanıyor. Avrasya Tüneli'nin açık olması beklenirken, çevre bağlantı yollarında zaman zaman geçici durdurmalar yapılabileceği belirtiliyor.

29 Kasım’da hangi yollar trafiğe kapalı?

Papa’nın Sultanahmet Camii, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi, Fener Rum Patrikhanesi ve Volkswagen Arena programları nedeniyle 29 Kasım sabah 07.00’den itibaren birçok güzergâh erişime kapalı olacak.

Sultanahmet çevresinde kapalı yollar:

– Cumhuriyet Caddesi

– Refik Saydam Caddesi

– Tersane Caddesi

– Kemeraltı Caddesi

– Tarlabaşı Bulvarı

– Galata Köprüsü

– Sirkeci çevresi

– Kennedy Caddesi (Florya yönü)

– Küçükayasofya, Atmeydanı, Torun, Dalbastı, Utangaç, Üçler, Nakilbent, Tavukhane, Aksakal sokakları

Mor Efrem Kilisesi çevresinde:

– Rauf Orbay Caddesi

– Yeşilyurt İstasyon Caddesi

– Demiryolu Caddesi

– Serbesti Caddesi, Yeşilzeytin, Endaze, Andelip, Yakutçu, Zümrüt sokakları

– Harekat Ordusu Caddesi, 14 Nisan Caddesi

Fener Rum Patrikhanesi – Volkswagen Arena güzergahı:

– Ayvansaray Caddesi

– Mürsel Paşa Caddesi

– Abdülezel Paşa Caddesi

– Savaklar Caddesi

– D100, TEM ve Büyükdere Caddesi çevresi çeşitli sürelerde kapalı olacak.

30 Kasım’da hangi yollar kapanacak?

Papa’nın Ermeni Patrikhanesi ve Fener Rum Patrikhanesi ziyaretleri ile Atatürk Havalimanı’ndan ayrılışı nedeniyle 30 Kasım sabah 07.00’den itibaren geniş çaplı kapanmalar uygulanacak.

Kapanacak güzergahlar:

– Cumhuriyet Caddesi

– Refik Saydam Caddesi

– Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

– Tarlabaşı Bulvarı

– Atatürk Bulvarı

– Atatürk Köprüsü (sahil yönü)

Ermeni Patrikhanesi çevresi:

– Hayriye Tüccar Caddesi

– Türkeli Caddesi

– Molataşı Caddesi

– Nişancı, Sevgi, Nalbant Camii sokakları

Fener Rum Patrikhanesi çevresi:

– Yıldırım Caddesi

– Dr. Sadık Ahmet Caddesi

– Camcı Çeşmesi Yokuşu

– İncebel Sokak

Atatürk Havalimanı güzergâhı:

– Atatürk Bulvarı

– Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi

– Kennedy Caddesi (Bakırköy yönü)

– Rauf Orbay Caddesi (Florya yönü)

Trafik akışı bu süreçte Vatan, Millet, Macar Kardeşler, Aksu ve 10. Yıl caddeleri ile D100 üzerinden sağlanacak.

Kapanmalar ne zaman bitecek?

Papa’nın konaklama alanı olan bölgede Satırcı, Papa Roncalli, Cebel Topel ve Çimen Sokak kesişimleri 27 Kasım 07.00 – 30 Kasım 12.00 arasında kesintisiz kapalı olacak.