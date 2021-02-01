Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar? Avrasya Tüneli ücreti ne kadar oldu?

1 Ocak 2021 tarihinde köprü ve otoyollara yüzde 25 zam yapıldı. Köprü ve otoyolların ardından Avrasya Tüneli’nde, 1 Şubat’ta geçiş ücretlerine yüzde 26 geldi. Avrasya Tüneli geçiş bedeli bugünden itibaren 10 lira zamlandı. Ocak ayın sonu itibariyle 36.40 lira olan otomobil geçiş ücreti 46 liraya çıktı. Otomobiller için 36 TL 40 kuruş olan ücret, 46 TL’ye yükseldi. 54 TL 70 kuruş olan minibüs geçiş ücretinin de 69 TL’ye çıktı.

Avrasya tüneli ya da İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Projesi, temeli 26 Şubat 2011 tarihinde atılan Asya ve Avrupa yakalarını, Kennedy Caddesi’nde Kumkapı ile D-100 Karayolu’nda Koşuyolu mevkii güzergahında deniz tabanının altından bağlayan ve boğaz geçişine imkân sağlayan karayolu tünelidir. Avrasya Tüneli 20 Aralık 2016 tarihinde açılmışı.