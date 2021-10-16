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Gündem Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı tamamlandı
Gündem

Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı tamamlandı

İstanbul'daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı sona erdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 09:08:00 -
Avrasya Barışı 2021 Tatbikatı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'daki Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirilen ve Türkiye, İspanya, Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev yaptığı Avrasya Barışı (Eurasian Peace) 2021 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

 

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