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Avokadonun tanesi 10 liradan 3 liraya geriledi

İzmir'de sonbahar meyvelerinden mandalina, ayva, nar ve avokado, pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:00
Avokadonun tanesi 10 liradan 3 liraya geriledi

Sonbahar meyveleri, pazar tezgahlarında satılmaya başlandı. İzmir'de hasadı yeni yapılan mandalina, ayva ve avokado alıcıyla buluştu. Ağırlığı 200 ile 300 gram arasında değişen avokadonun tanesi 3 liradan satılıyor.

Ana yurdu Orta Amerika olan, Türkiye'de de Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinin kıyı kesimlerinde yetiştirilen avokado, bilmeyenleri şaşırtıyor. İzmir'in pazar yerlerinde az sayıda tezgahta yer alan avokadonun şu an mevsiminin olduğunu aktaran pazarcı esnafı Şefik Akgün, "Bu meyvenin daha önce tanesi 10 liraya kadar çıkıyordu. Şimdi fiyatı 2 ile 3 TL arasında değişiyor. Bunu bilen fazla alıyor ama bilmeyen 'Bu ne?' diyor ve bakıp, geçiyor" dedi.

MANDALİNAYA İLGİ YOK

Hasadına yeni başlanan ürünlerden biri de mandalina oldu. Şu an pazarda kilogramı 1,5 liradan satılan mandalinanın ucuz olduğunu söyleyen pazarcı esnafı Muhammet Sincar, "Mandalinanın hasadını yaparken bile maliyeti daha yüksek ama tezgahta fiyatı oldukça uygun. Maliyeti yüksek olmasına rağmen mandalina pazarda 1,5 lira. Fakat kimse yüzüne bakmıyor. Geçen yıl 3 kilosu 10 liraydı. Ucuz olunca kimse yemiyor" diye konuştu.

NAR VE AYVA DA TEZGAHTA

Şifa deposu nar ve ayvanın da satışlarına başlandı. Kilogramı 3 liradan satışı yapılan ürünler, alıcının yüzünü güldürürken, esnaf ise fiyatların düşük olduğunu söyledi. Yöre esnafından Cüneyt Çalıkılıç, ayvanın toptan fiyatının 2,5 lira olduğunu; fakat pazarda bu ürünün 3 liraya satıldığını belirtti.

Çalıkılıç, "Ayvanın zaten 50 kuruş masrafı var ve dolaysıyla bundan para kazanamıyorum. Nar da aynı şekilde. Halde 2,5 lira ile 3 lira arasında deşiyor. Tezgahtaki fiyatı da 3 lira. Para kazanmam için bunu 4 liradan satmam gerekiyor. Şu anda nar ve ayvadan para kazanamıyoruz. Ama yeni yıldan sonra fiyatı çok artacak" dedi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 11:00
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  4. meyve
  5. sebze
  6. mandalina
  7. nar
  8. ayva
  9. avokado

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