Avokado üretimini 66 kat artıran Alanya, taleplere yetişemiyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, iklim özelliklerinden dolayı çok sayıda tropikal meyvenin ilçede yaygın olarak yetiştirildiğini, iç piyasanın ihtiyaçlarının büyük ölçüde buradan sağlandığını, avokadonun ilçe ekonomisinde en önemli ürünlerden biri haline geldiğini kaydetti.

Hedef 100 milyon avokado

Rüzgar, avokado üretim alanının her yıl genişlediğine işaret ederek "12 yıl önce 250 dekar alanda yetiştirilen avokado, 5 yıl önce 3 bin 100, şimdi 16 bin 500 dekarlık bir alana ulaştı. Avokado üretimi 5 yılda 1260 tonlardan 17 bin tonlara ulaşmış durumda ve üretim alanı sürekli artıyor. İlk yıllarda bu meyveyi tanımıyorduk ve ne olduğunu bilmiyorduk ama bunu tanıtmaya çalıştık, anlattık. Bugün yurt dışındaki taleplere üreticilerimiz yetişemiyor" diye konuştu.

Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ise şunları söyledi: "Her geçen yıl üretim alanı artıyor. Bu alanlarında hasat başladığında rekolte daha da artacaktır. Geçen yıl 70-80 milyon adet avokado hasadı hedefimizi gerçekleştirmiştik. Bu sene 100 milyon adet civarında bir hedefimiz var. Bana hedef ne derseniz ben inşallah 1 milyar adeti görürüz diyorum. Göreceğimize de inanıyorum. Sebze-meyvede işçilik maliyeti avokadoya göre yüksek. Maliyeti düşük ve bakımı daha kolay, fiyatı da çok yüksek. Avokado ihracatı, üretimin artmasıyla paralel gidiyor. Orta Doğu, Kafkaslar, Rusya ve Balkan ülkelerinin Türkiye'nin konumu gereği önemli ihracat noktaları haline geldi. Ürettiğimiz avokadonun yüzde 30’u da yurt dışına gidiyor.”