Avokado maskeleri: Cildi gençleştiren cildinizdeki yağ bezelerinin düşmanı! Avokado maskesi nasıl yapılır?

Avokadonun faydaları oldukça fazladır. Özellikle de içerisinde barındırdığı sağlıklı yağlar yönünden çok zengindir. Avokado meyvesi hem doymamış hem de doymuş yağ asitleri ile bir sağlık bombasıdır.

Avokadonun Derideki Etkisi - Avokadonun faydaları

-İçinde barındırdığı yağ asitleri lipit bariyerini eski haline getirir ve cildi korur.

-A vitamini ile yenilenme sürecini hızlandırarak yaşlanan cildi yeniler.

-E vitamini ile oksidatif stresin etkileriyle savaşan, fotoyaşlanma belirtilerini önler. Kırışıklarla savaşan bir antioksidandır.

-Omega 6 yani Linoleik asiy ile anti-enflamatuar etkiye sahiptir. Yağlı ve problemli cildin sebum bileşimini normalleştirir.

-Avokadonun içinde yer alan antioksidanlar, C vitamini, Niasin, Riboflavin, Bitoin ve B vitaminleri erken yaşlanmayı önler.

Avokado Maskesine Ne Zaman İhtiyaç Duyulur?

-Yaşlanma ile savaşmak istendiğinde,

-Kuru ve susuz cilde sahip olunduğunda,

-Sivilce sorunları yaşandığında,

-Ciltte aşırı duyarlılık yaşandığında ve tahriş oluşumlarında.

Ev Yapımı Avokado Maskesi mi Yoksa Hazır Avokado Maskesi mi?

Ev yapımı avokado maskesinde kullanacağınız malzemeleri kendiniz seçersiniz. Bu da size gereksiz ve doğal olmayan hiçbir ürünü kullanmadığınızı garanti eder. Yapı olarak ne kullandığınızı bileceksiniz.

Hazır avokado maskeleri ise bir profesyonel tarafından seçilir. İçerisindeki ölçüler göz kararı değildir ve tam ölçüleri ile hazırlanmıştır.

Verimlilik açısından ev yapımı avokado maskesi, hazırlanma aşamalarına ve kullanılan malzemelere göre, ayrıca cilt tipine göre değişiklik gösterebilir.

Hazır avokado maskeleri ise, formül, etkinlik ve güvenlik için birçok testten geçer.

Evde hazırlanan avokado maskesi uygulamada kolaylık açısından pek de pratik olmayabilir. Hazırladığınız posa yüzden düşebilir, akabilir. Hazır avokado maskeleri ise kullanım açısından kolaylık sağlar.

Avokado Maskesi Tarifleri ve Malzemeleri Seçme

Ev yapımı avokado maskeleri tarifleri, farklı cilt tipleri için ayrı ayrı malzemeleri gerektirir. İşte avokado maskeleri tarifleri:

Kuru Ciltler İçi Avokado Maskesi

Hazırlayacağınız bu maske cildi nemlendirir, parlatır, yumuşatır. Ciltte oluşan dökülmeleri ve bu tarzdaki tüm sorunları en aza indirir.

Malzemeler

Yarım avokado

1 tatlı kaşığı yoğurt

Yarım çay kaşığı zeytinyağı

İlk önce avokadoyu iyice ezin. Daha sonra diğer malzemeleri de ekleyerek macun kıvamına getirin. Hazırladığınız maskeyi cildinizin her yerine eşit olarak uygulayın. 15 dakika kadar kurumasını bekleyin ve nemli bir havlu ile cildinizi temizleyin.

Kuru ciltler için hazırlanan bu avokado maskesi, içerisindeki laktik asit ile ölü hücreleri hafifçe soyar. Ciltteki pullanma sorunun önüne geçerek, derinin donukluğu ile savaşır. Zeytinyağı ile avokadonun içindeki yağlar cildi yağ asitleri ile besleyerek yatıştırır.

Yağlı Ciltler İçin Avokado Maskesi

Yağlı ciltler için hazırlayacağınız bu avokado maskesi cildi rahatlatır ve ciltte oluşan iltihaplanmalar ile savaşır.

Malzemeler

1 avokadonun çeyreği

1 yemek kaşığı bal

Avokadoyu iyice ezdikten sonra içerisine bal ekleyin ve birbirine iyice karışmasını sağlayın. Cildinize uygulayın ve 15 dakika bekletin. Soğuk su ile yıkayın ve kurulayın. Ardından nemlendirici kullanın.

Avokado yağı, sebum bileşimini normalleştirir. Balın ise antibakteriyel özelliği vardır. Bal alerjik bir ürün olduğu için cildinize uygulamadan önce bilek içinde küçük bir bölgede denemeniz önerilmektedir.

Normal Ciltler İçin Avokado Maskesi

Bu avokado maskesi cildi yumuşatır ve besler. Ayrıca cildi yenileme özelliği vardır.

Malzemeler

Yarım avokado

Yarım muz

İki meyveyi de pürüzsüz hal alana dek iyice karıştırın. Blender ile de hazırlayabilirsiniz. Temizlenmiş cilde eşit olarak uygulayın ve 20 dakika bekletin. Yumuşak bir sünger ve ılık su yardımı ile maskeyi temizleyin. Bu maskeyi haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

Muzun içeriğinde nemlendirici özelliği vardır. Ayrıca A ve E vitaminleri açısından da oldukça zengindir. Avokadonun içerisindeki yağlarında yardımı ile cildi pürüzsüz ve taze görünüme kavuşturur. Ayrıca bu avokado maskesi çok da güzel kokar.

Avokadolu Göz Maskesi

Göz çevresinde kullanılan bu avokado maskesi, dehidrasyon şeritlerini besler ve pürüzsüzleştirir. Ayrıca şişkinliği giderir.

Maskeler

2 yemek kaşığı avokado posası

2 yemek kaşığı aloe vera

1 yemek kaşığı salatalık posası

Tüm malzemeleri pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. 2 saat buzdolabında bekletin. Hazırladığınız karışım çok koyu olursa biraz gül suyu ile seyreltebilirsiniz. Uzanın ve göz altlarına ve göz kapaklarına uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra nemli bir makyaj temizleme pedi ile temizleyin.

Yapacağınız bu avokadolu göz maskesi, besleyicidir. Ayrıca dekonjestan bileşenler içerir. Soğuk uygulanması lenf ve kan akışını iyileştirir.

Kırışıklıklar İçin Avokado Maskesi

Hazırlayacağınız kırışıklıklar için avokado maskesi cildi besler, nemlendirir ve pürüzsüzleştirir.

Malzemeler

1 tatlı kaşığı avokado yağı

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yarım muz

1 tatlı kaşığı bal

İlk olarak muzu iyice ezin ve diğer malzemeleri de ekleyerek pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Temizlenmiş cilde uygulayın ve 20 dakika bekletin. Süre sonunda nemli bir havlu ile temizleyin ve soğuk su ile durulayın.

İyi bir şekilde nemlendirilmiş cilt her zaman daha esnektir. Bu durumda dehidrasyonun neden olduğu kırışıklıkların oluşumuna daha az yatkın olduğu anlamına gelir. 4

Avokado Maskelerinin Kullanım Kuralları ve Önerileri