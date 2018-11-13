Avokado çekirdeğini çöpe atmayın!

Avokado çekirdeğinin % 70’inde antioksidan varmış.

Ek olarak, avokado çekirdeğindeki lif sindiriminizi düzenliyor ve tok hissetmenizi sağlıyor. Yani avokado çekirdeğini tüketerek kalori alımınızı azaltabilir ve kilo verebilirsiniz.

Avokado çekirdekleri pişirilmeden yenmiyor. Tek yapmanız gereken çekirdeklerin yumuşamasını beklemek ve yumuşadıktan sonra blender yardımıyla toz haline getirmek. Avokado çekirdeklerini fırın tepsisinin üstüne koyun ve 120 derecede iki saat boyunca pişirin.

Veya avokado çekirdeklerini blender ile toz haline getirerek yoğurt ve mısır gevreklerine ekleyebilirsiniz. Salatalara katabilirsiniz.