Avokado bitkisi saksıda yetişir mi? Avokado çekirdeği filizlendirme Evde avokado nasıl yetiştirilir?

Avokado bitkisi ılıman iklim şartlarında yetişen bir tür. Ancak Akdeniz ikliminde yaşamıyorsanız umutsuz olmayın, evinizde de kolaylıkla bakabilirsiniz.

Avokado çekirdeği filizlendirme

Filizlendirme işlemi için özel bir çekirdek aramanıza gerek yok. Marketten aldığınız ya da sipariş verdiğiniz bir avokadonun çekirdeğini kolayca filizlendirmek mümkün.

Elbette pek çok yöntemi olan filizlendirme işlemi için sizlere en basit yöntemi aktaracağız. Zannedildiği gibi kürdana ihtiyacınız olmayacak.

İlk iş olarak çekirdeğin üst kısmındaki ince kahverengi kabuğu çekirdeğe zarar vermeden soyuyoruz. Biraz kurutursanız kendiliğinden kolayca soyulacaktır.

Herhangi bir kaba pamuk ya da peçete koyup çekirdeği sivri kısmı yukarda kalacak şekilde yerleştirin. Çekirdeğin yarısına gelecek kadar su ilave edin. Ve karanlık bir yerde bekletin. Mutfak dolabınızın ışık almayan kısmı ideal olabilir. Filizlenene kadar azalan suya ilavede bulunmalısınız.

Çekirdeğe göre değişen filizlenme sürecinde aynı zamanda koyduğunuz çekirdeklerden bazıları birkaç gün içinde kök salıp filiz verirken bazıları ise haftalarca bekleyebilir. Ancak sabırsız olmayın zira uzun süre bekleyen çekirdekler bir değil iki filiz birden vererek size sürpriz yapabilir.

Avokado bitkisi saksıda yetişir mi?

Avokado çekirdeği bir karış kadar filizlendiğinde artık saksımıza dikebiliriz. Altı delikli orta boy bir saksıya çekirdeğini de içine alacak şekilde yerleştirin, toprakla kapatın ve bolca sulayın. Unutmamalısınız ki Avokado bitkisi susuzluğa dayanıklı bir tür değil. Toprağını sürekli demli tutmalı fakat aşırı sulamayla kökünü de öldürmemelisiniz.

Evde avokado nasıl yetiştirilir?

Büyüyen avokadonuzun boy atması için ilk çıkan yapraklarını budayabilirsiniz. Zamanla yıpranan yapraklarını da budamaktan çekinmeyin zira ona harcayacağı enerjiyle yerine yeni bakımlı yapraklar verecektir.

Evde yetiştirdiğiniz avokadonuzun meyve vermesi biraz zaman alabilir fakat sabrederseniz 3 ya da 4. yılında sağlığa oldukça faydalı meyvelerini göreceksiniz.