Avn'dan kritik ifadeler: Yol ayrımındayız

Dünya gündemine oturan şiddetli patlamanın meydana geldiği Lübnan'da Cumhurbaşkanı Mişel Avn, internet üzerinden düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti ve Lübnan'ın kalkınma ile krizler arasında bir yol ayrımında olduğunu söyledi.

Mişel Avd, Lübnan'ın içinde bulunduğu halin üstesinden gelmesine yardımcı olmak için uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletlerden (BM) daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Dünyanın bütün ülkelere yansımaları olan büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirten Avn, Lübnan'a ise bu durumdan, Suriye'de 10 senedir süren yerinden edilme krizinden, onlarca senelik yolsuzluk ve kötü yönetimin bir sonucu olarak ciddi bir ekonomik krize kadar büyük bir pay düştüğünü ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisine karşı mücadelenin ortasında ise ülkesinin kalbini vuran, büyük can ve mal kayıplarına sebebiyet veren Beyrut Limanı'nın patlaması ile bir travma daha yaşadığını belirtti.

Patlamanın sadece ekonomik etkisinin olmayacağını, yoksulluk oranını da arttıracağını kaydeden Mişel Avn, patlama nedeni ile hasar gören yaklaşık 200 bin konutun onarıma ihtiyacı olduğunu, bazı konutların bütünüyle yıkıldığını bu nedenle de yaklaşık 300 bin Lübnanlının evlerini terk etmek durumunda kaldığını vurguladı.

Avn, Lübnan ekonomisi için hayati önem taşıyan Beyrut Limanı'nın tekrar inşa edilmesinin, eğitim, sağlık, gıda, turizm ve inşaat gibi bütün sektörlerin gördüğü zararın giderilmesi gerektiğini söyledi.

Ne olmuştu?

4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin olduğu 12 numaralı depoda önce yangın başlamış, sonrasında ise bütün şehri sarsan çok şiddetli bir patlama yaşanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 senedir limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın neden olduğunu bildirmişti.