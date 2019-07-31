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AVM’ye tekrar gelince… O sapık yakalandı!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki alışveriş merkezindeki markette alışveriş yapan H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 06:18
AVM’ye tekrar gelince… O sapık yakalandı!

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki markette H.S. (27) adlı kadının arkasında mastürbasyon yaptığı ileri sürülen kişiyle ilgili araştırma yapan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, AVM'de bulunan güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelinin eşkalini belirleyen polis, sık sık alışveriş merkezine geldiğini değerlendirdi. Alışveriş merkezi içerisine sivil polis ekipleri yerleştirildi. Polis ekipleri, akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen O.T.'yi (26) gözaltına aldı.

Kartepe ilçesinde bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen O.T., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 05:31
  1. Kocaeli

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