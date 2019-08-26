AVM’lerden hırsızlık yapan şahıs yakalandı Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir ve Sakarya’da alışveriş merkezlerinde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir ve Sakarya’da alışveriş merkezlerinde hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre Nevşehir’de 6 ve Sakarya’da 2 farklı mağazalardan yaklaşık değeri 8 bin lira olan çok sayıda pil, kişisel bakım ürünleri, tamir araç ve gereçleri çaldığı tespit edilen M.S.D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. M.S.D. tarafından mağazalardan çalınan eşyalar mazağa yetkililerine teslim edilirken emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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