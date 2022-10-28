AVM’lerde üç saat kuralı! Çok önemli açıklama geldi

İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın kararına göre AVM'lerin müşterilere 3 saat ücretsiz otopark sunmalarının yasal zorunluluk olduğuna vurgu yapan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, bazı AVM'lerin yasaya aykırı olarak "Mağazamızdan şu kadar alışveriş yaparsanız, ucuz ya da ücretsiz istifade edebilirsiniz" gibi duyurular yapmasına isyan etti. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, AVM otoparklarında ücret alınmaya devam edildiğine yönelik şikâyetlerin arttığını açıkladı.

Aslında İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın kararına göre AVM'lerin müşterilere üç saat ücretsiz otopark sunmaları yasal zorunluluk.

Ama Ağaoğlu'nun da belirttiği gibi pek çok AVM'de 30 dakika, bir saat için bile ücret alınıyor.

Bazıları yasaya aykırı olarak 'Mağazamızdan şu kadar alışveriş yaparsanız, ucuz ya da ücretsiz istifade edebilirsiniz' gibi duyurular yapıyorlar.

Özellikle İstanbul'un merkezi semtlerindeki AVM'lerde bu sorun daha büyük. Otopark ücretleri arttı, artık park yeri bulmak daha değerli.

AVM yöneticileri de bazı insanların otoparka araç park edip AVM'ye bile girmediklerini ve bu yüzden müşterilere yer kalmadığını söylüyorlar.

Öte yandan belediyeler AVM'lere inşaat ruhsatı verirken bölgede yaratacakları trafik yoğunluğunu da hesaba katıyorlar.

Yani yerin üç, dört kat altına kadar geniş otopark yapma izni AVM'ler kar etsin diye değil, bölgede park yeri sorunu yaşanmasın diye veriliyor.

Yani bazı AVM'ler resmen otopark işletmeciliği yapıyor. Hatta bir dönem galericilerin otomobilleri AVM otoparklarında stoklamasına bile para karşılığı göz yumdular.

Kısacası AVM'ye giren bir kişinin alışveriş yapmasa bile aracını üç saat ücretsiz otoparkta tutması yasal bir hak!

AVM otoparklarında denetimler artırılmalı."