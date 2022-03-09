İstanbul için turuncu alarm verildi. Megakentin önümüzdeki birkaç gün boyunca şiddetli kar yağışıyla mücadele etmesi bekleniyor. Kar yağışı sebebiyle olumsuzlukların yaşanmaması adına pek çok tedbir alındı. Peki, AVM çalışma saatleri değişti mi?

AVM'ler yarın açık mı? AVM açılış kapanış saatleri:

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre İstanbul için turuncu alarm verildiği aktarılarak, bir dizi önlem alındığı belirtildi.

İstanbul Valiliği kar yağışı sebebiyle alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada, “İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.