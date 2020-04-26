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Ekonomi

AVM'ler açıldı mı? | AVM'ler ne zaman açılacak?

AVM’lerin açılacağı tarih! Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM’ler kapılarını kapatmıştı. Hem çalışanlar hem de sosyal hayatın ne zaman başlayacağını merak edenler “AVM’ler açıldı mı?” , “AVM’ler ne zaman açılıyor?” , “AVM’lerin açılacağı tarih” konularını araştırıyor. İşte, merak ettiğiniz “AVM’ler ne zaman açılacak?” sorusunun cevabı.

2020-04-26 23:46:00 -
AVM'ler açıldı mı? | AVM'ler ne zaman açılacak?

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 11 Mart’ta tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından sosyal mesafe kurallarına uyulması için pek çok tedbir alındı. Bu tedbirler kapsamında AVM’ler kapatıldı. AVM çalışanları kadar sosyal mesafe tedbirlerinin ne zaman kaldırılacağını merak edenler “AVM’ler ne zaman açılıyor?” sorusunun cevabını araştırıyor.

AVM'ler açıldı mı? | AVM'ler ne zaman açılacak?

Milyonlarca kişi “AVM’ler ne zaman açılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. AVM’lerin 8 Mayıs – 15 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak açılacağı belirtildi.  Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, sinema, gastronomi ve çocuk oyun alanlarını daha ileri tarihe bırakıp normal alanları açmayı planladıklarını belirtti. Altaş, “Kurallar ve hijyen önlemleri çok sıkı olacak. Maske dağıtılacak, belli mesafeler konulacak. Belli aralıklarla müşteri alınacak. Bu konuda Bilim Kurulu, kamu ve perakendecilerle konuşuyoruz. Kamu tarafında kontrollü açılabileceğine yönelik görüşler var. Perakendecilerin de görüşlerine kulak vererek, ciddi kontrollerle ve şartlara uyularak kademeli olarak açmayı planlıyoruz” dedi.

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