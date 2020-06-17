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Aktüel

AVM’den hırsızlık zanlısı, adliyeye çıkarılırken tanınmamak için kafasına bez çanta geçirdi

Samsun’da alışveriş merkezindeki 2 ayrı mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:20:07 -
AVM’den hırsızlık zanlısı, adliyeye çıkarılırken tanınmamak için kafasına bez çanta geçirdi

Samsun’da alışveriş merkezindeki 2 ayrı mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye çıkartılırken tanınmamak için kafasına bez çanta geçirdi.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yeni Mahalle’de bulunan Piazza AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş merkezinde bulunan 2 ayrı mağazadan 499 lira değerinde malzeme çaldığı iddia edilen H.Ö.,(24), Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen H.Ö. tanınmamak için kafasına bez çanta geçirmesi dikkat çekti.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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