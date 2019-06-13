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AVM’den Babalar Günü etkinliği

Samsun’un Atakum ilçesinde Babalar Günü’ne özel “El Heykeli” etkinliği yapılacak.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:16
AVM’den Babalar Günü etkinliği

Samsun’un Atakum ilçesinde Babalar Günü’ne özel “El Heykeli” etkinliği yapılacak.


Alışveriş ve eğlencenin Atakum’daki adresi Yeşilyurt AVM, Babalar Günü için hem eğlenceli hem de unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Yeşilyurt AVM misafirleri, 1. katta kurulacak aktivite alanında, 15-16 Haziran tarihlerinde misafirlerin beğenisine sunulan taş heykel standında birbirinden özel hediye seçeneklerini Babalar Günü’nde yaptırabilecek. El, ayak heykelleri parmak izlerine kadar görebilecek şekilde üretilen heykellerin sahibi olmak için Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezinde bulunan mağazalardan toplamda ya da tek seferde 500 lira ve üzeri alışveriş yapmak yeterli. Yeşilyurt AVM ziyaretçileri “el heykeli” ile eğlenirken, bu heykellerin de sahibi olacak.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 12:16
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