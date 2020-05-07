AVM yönetimlerine çağrı: “Geçiş dönemi kirasız olsun”

Akit Ekonomi

Son günlerde AVM yatırımcılarıyla yoğun bir görüşme trafiği yürüten firma yetkilileri, kira tutarlarında öteleme ya da indirime gidilmesini talep ediyorlar.

İlave adımlar atılmalı

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AVM’lerin faaliyetlerine başlamalarının yeni normale geçişin önünü açacağını belirtti. Hem AVM’lerin coşkuyla açılışı hem de gıda ve giyim devlerinin kendilerini toparlamaları için ilave tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Aykaç, “Tedarik zincirindeki çarkların yeniden döndürülebilmesi adına perakendecilere birkaç ay kirasız dönem sağlanması son derece yerinde olacaktır” dedi.

Can suyu olacak

Yeni normale girişle birlikte perakendecilerin tedarikçi ve çalışan ödemelerine odaklanmaları gerektiğini dile getiren Aykaç, şunları kaydetti: “Firmalara can suyu olacak bu geçici kirasız dönem, ticari devamlılığın sağlanmasına büyük katkıda bulunacaktır. Bu dönemin hemen ardından ‘kazan-kazan’ ilkesine dayanarak sene sonuna kadar sadece ciro bazlı kira bedeli ödenmesi tarafların önlerini görmeleri ve mağazalarını açmaları adına cesaret verici olacaktır. Zira önlerini göremedikleri için mağazalarını kapatmak zorunda kalan perakendeciler ne çalışanlarına ne tedarikçilerine ne de AVM’lere faydalı olabilir. “

Göz ardı edilmesin

Kira sisteminin yeniden ele alınmasını savunan Aykaç, “Kiracının cirosu hangi oranda düştüyse, sabit kira bedeli de o oranda düşmelidir. Öbür taraftan pek çok perakendecinin hijyen ve koruma önlemlerinden dolayı giderleri arttı. Bu durum dikkate alınmalı ve maliklerce ortak alan giderlerini asgari düzeye indirilmeli” ifadelerini kullandı.

Perakendeciler jest bekliyor

AVM’ler gibi caddelerde de kapalı kalınan dönemde kira sözleşmelerinin askıya alındığına dikkat çeken Aykaç, şöyle devam etti: “Geçtiğimiz süreçte açık kalınsa dahi bu dönem için ve yeni açılışlar sonrasında da sadece ciro oranlı kira bedelinin tatbik edilmesinin (sözleşmede sabit + ciro oranlı kira bedeli mevcutsa) aynı olumlu neticeleri vereceğini düşünüyoruz. Kira sözleşmelerinde ciro oranı yer almıyorsa sene sonuna kadar yüzde 50 indirimli olarak ödenmesi yaşanan ve yaşanacak daralmanın ticari hayata etkilerini azaltmak adına önem arz edecektir. Hem AVM hem de cadde mağazalarında geçen senenin aynı ayına oranla ve enflasyon etkisinden arındırılmış biçimde yüzde 80 ve üzerinde ciroyu yakalayan perakendeciye (gıda marketlerinde bu oran yüzde 90 olmalıdır) indirim tatbik edilmeyerek sözleşme hükümlerinin uygulanmasında ise bizce hiçbir sakınca bulunmamaktadır.” Aykaç, hükümete de, “Kısa çalışma ödeneği desteği eylül sonuna kadar devam etsin. Perakendecilere finansman desteği sağlansın” diye seslendi.

Mağazacılardan öneri listesi

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu ise AVM yatırımcılarına şu önerileri sundu: “Üyelerimize 3 aydan az olmamak kaydıyla bir müddet kirasız dönem verilmeli. Perakendecilerin operasyonlarını planlayabilmeleri için bir yıl süresince sözleşmelerde yazan ciro oranları uygulanmalı. Sözleşmelerinde ciro oranı yer almayan perakendeciler için ise bir yıl süreyle geçen senenin aynı ayına göre kaybı dikkate alınarak indirim yapılmalı. Tüm desteklere rağmen Covid-19 süreci içerisinde ekonomik bunalım nedeniyle faaliyet yürütemeyecek perakendecilere 3 ay evvel bildirimde bulunulması kaydıyla çıkış hakkı tanınmalı.”