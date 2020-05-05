AVM ve berberlerin çalışma saatleri değişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinde kademeli olarak normalleşmeye gidileceğini açıkladı. Bu kapsamda AVM'ler ve berberler 11 Mayıs tarihinde açılacak. Konuyla ilgili detayları ve kulis bilgilerini CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında açıkladı.

Kuralların henüz belli olmadığını belirten Canova, "Bugün öğleden sonra yapılması beklenen bir toplantı var. İçişleri, Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarının bürokratları bir araya gelecek ve çalışma saatlerinden uyulacak kurallara, randevu sistemine kadar birçok kritik başlık belirlenecek. Ortak kullanılan malzemeler... Kuaförler için tarak mesela... Kişiye özel mi olacak, müşteriler kendisi mi getirecek? Çok ince detaylı bir rehber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"08.00-23.00 çalışamayacaklar"

AVM ve berberlerin çalışma saatlerine ilişkin de önemli bilgiler veren Canova, "Sabah 8'den gece 10-11'e çalışabilecekler mi? Hayır, bunu net olarak söyleyebilirim. Yeni mesai saati belirlenecek, Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi doğrultusunda. Tıpkı marketlerin yeni normali gibi. Marketler de sabah 9-akşam 9 çalışıyor artık. Eskiden akşam 10'a kadar çalışabiliyorlardı. Şimdi AVM'ler için de buna yakın bir saatin belirlenmesi bekleniyor.

Kuaför ve güzellik salonu gibi hizmetlerde de gece geç saatlere sarkmaması, daha kısıtlı bir saat üzerinden işlerini yapmaları öngörülüyor. Çalışma devam ediyor, henüz netleşmedi. Netleştikten sonra usül ve kuralları göreceğimiz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanacak. Hijyen kurallarını da Sağlık Bakanlığı bir rehber haline getirecek ve meslek odalarına gönderilecek. Şuana kadar mesleklere ilişkin 11 ayrı rehber olduğu bilgisine ulaştım. Kuaför, berber, güzellik salonu için hazırlık yapılıyor" dedi.

AVM'lerde yeni düzen nasıl olacak?

Öte yandan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, 11 Mayıs tarihinde açılacak AVM'lerde yeni düzenin nasıl olacağını canlı yayında tek tek anlattı.

AYD Başkanı Hüseyin Altaş'ın açıklamalarından satır başları:

"11 Mayıs itibarıyla AVM'ler açılacak. Vergi ödeme ve ertelenmeleri konusunda Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Kademeli olarak açılırken, sosyal mesafe kurallarına uyarak müşteri kabul edeceğiz.

Müşterilerin ateşleri ölçülecek

İçeri girerken ateşlerini ölçeceğiz. Ateş ölçerler hem teknik kamera hem de insan eliyle yapılacak. İçeri girerken dezenfektan işlemleri yapılacak.

Giyinme kabinleri dezenfekte edilecek

Giyinme kabinlerinde giyilip, çıkartılan ürünün belli bir sürede askıda kalması, dezenfektan işlemlerinin her müşteriden sonra yapılması gibi önlemler var.

Çalışma saatleri AVM'ye göre değişecek

Yeni uygulamalar, sanal deneme çalışmaları da yapılıyor. Çalışma saatleri her lokasyondaki AVM'ye göre değişecek. Bunlar uyum aşamasında her AVM kendisi karar verecek."