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AVM Perakende Ciro Endeksi arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 13.9 artış kaydederek 311 puan oldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 10:08
AVM Perakende Ciro Endeksi arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) verilerine göre, AVM Perakende Ciro Endeksi temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre, enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 13.9 artış kaydederek 311 puan oldu.

AVM’lerde kiralanabilir alanın metrekare başına düşen cirolarda ise temmuz ayında İstanbul’da bin 378 lira, Anadolu’da bin 60 lira, Türkiye genelinde bin 187 lira olarak gerçekleşti. Temmuz ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış ayakkabı kategorisinde yaşandı. Temmuz 2019 verileri, bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 2 bir azalma yaşandığı gözlemlendi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:08
  1. İstanbul
  2. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)
  3. AVM Perakende Ciro Endeksi
  4. AVM
  5. Anadolu

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