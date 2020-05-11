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Gündem

AVM önlerinde oluşan kuyrukların ardından Bakan Koca'dan ikaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 23:58:00 - 2020-05-11 23:59:55
AVM önlerinde oluşan kuyrukların ardından Bakan Koca'dan ikaz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM önlerinde oluşan kuyruklarla ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullanarak uyarılarını yineledi:

"Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım."

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