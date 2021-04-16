Koronavirüs vaka sayısındaki hızlı artışın ardından getirilen yeni yasaklar arasında AVM’lere ilişkin yeni kısıtlama olup olmadığı merak konusu oldu. İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, AVM’lerin açılış kapanış saatlerine ilişkin son bilgiyi paylaştı. Peki, AVM kapanış saatleri değişti mi? AVM’ler kaçta açılıyor?

AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AVM’lerin çalışma saatlerine yeni güncelleme getirildi. İstanbul'da AVM'lerin açılış saati 10.00-17.30 arası olarak belirlendi.

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, bir önceki paylaşımında ise "İstanbul Valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda Valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saati 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.