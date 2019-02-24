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AVM içinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki AVM'de üst araması yapan sivil polisler, bir şahsın üzerinde kuru sıkıdan bozma tabanca buldu.

24 Şubat 2019 Pazar 18:00
AVM içinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı

Kayseri'nin, Melikgazi ilçesindeki AVM'de üst aramasında ruhsatsız kuru sıkıdan bozma tabanca ile yakalanan Cihan S.'ye (23) adli işlem yapıldı. Cihan S.'nin yaralama ve hırsızlık gibi suçlara karştığı belirlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Beyazıt Polis Merkezi Amirliği sivil polisleri, AVM'deki  Cihan S.'yi şüphe üzerine durdurarak üst araması yaptı. Aramada Cihan S.'nin üstünde ruhsatsız kuru sıkıdan bozma tabanca ile tabancaya ait boş şarjör ele geçirildi. Cihan S.'nin yapılan GBT sorgusunda ise 'kasten yaralama', 'oto hırsızlığı', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' gibi olaylara karıştığı belirlendi. Cihan S.'ye ruhsatsız tabanca taşımaktan adli işlem yapılırken, tabancaya el konuldu.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 18:00
  1. Kayseri
  2. Melikgazi
  3. AVM içinde ruhsatsız tabanca ile yakalandı

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