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Ekonomi

AVM doluluk oranları gün geçtikte artmaya devam ediyor

AVM doluluk oranları haziran ayı başından itibaren artmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 09:52:00 -
AVM doluluk oranları gün geçtikte artmaya devam ediyor

İsfanbul Alışveriş Caddeleri Yönetim Direktörü Kemal Baştürk, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Doluluk oranlarımız 11 Mayıs-31 Mayıs arasında AVM girişlerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 70 bandında azalış gösteriyordu, ikinci normalleşme dönemi dediğimiz 1 Haziran itibarıyla düşüş seviyesi yüzde 30'lara geriledi. Özellikle teknoloji marketlerde ciro artışı yaşanmakta. Çocuk ürünleri satışında da yüzde 30 artış yaşandı. Kuaföre gidenler açısından kadın-erkek müşteri segmentlerinde kadınlar lehine çok ciddi bir büyüme var. Ülkemizin ve kültürümüzün alışveriş merkezlerine yönelik yenilikçi bir bakış açısına ihtiyacı var."

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