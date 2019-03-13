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AVM ciro endeksi ocakta yüzde 9.4 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) verilerine göre AVM ciro endeksi, 2019 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 9,4 artış gösterdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 12:01
AVM ciro endeksi ocakta yüzde 9.4 arttı

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) verilerine göre AVM ciro endeksi, 2019 Ocak döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 9,4 artış kaydederek 267 puana ulaşırken, 2018 aralık ayına göre ise yüzde 16,6 azaldı. AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar, Ocak 2019’da İstanbul’da bin 278 TL olurken Anadolu’da ise 848 TL olarak gerçekleşti. Türkiye geneli metrekare verimliliği ise ocak 2019’da bin 20 TL olarak hesaplandı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 12:01
  1. İstanbul
  2. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD)
  3. AVM ciro endeksi
  4. enflasyon

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