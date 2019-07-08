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AVM ciro endeksi, mayıs ayında yüzde 23,1 arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi, Mayıs ayında yüzde 23,1 artış kaydederek 303 puana ulaştı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:30
AVM ciro endeksi, mayıs ayında yüzde 23,1 arttı

AVM Perakende Ciro Endeksi, Mayıs ayında yüzde 23,1 artış kaydederek 303 puana ulaştı.


Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin mayıs ayı sonuçları açıklandı.Her ay düzenli olarak yayınlanan verilere göre ciro endeksi 2019 Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 23,1 artış kaydederek 303 puana ulaştı. Endeks böylece mayıs ayı için yüzde 18,7 olarak açıklanan yıllık enflasyon oranını da geçmiş oldu. AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Mayıs 2019’da İstanbul’da bin 383 TL, Anadolu’da bin 6 TL olurken Türkiye geneli metre kare verimliliği ise Mayıs 2019’de bin 157 TL olarak gerçekleşti.


Mayıs 2019’da metrekare verimliliğinde en yüksek artış giyim kategorisinde


Mayıs ayında, kategoriler bazında metrekare verimliliğinde en yüksek artış giyim kategorisinde yaşandı. Giyim kategorisi metrekare verimliliği geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre enflasyondan arındırılmadan yüzde 31,3 oranında bir artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın mayıs ayı ile karşılaştırıldığında AVM’lerdeki ayakkabı kategorisi metrekare verimliliği yüzde 30,9; hipermarket kategorisi metrekare verimliliği yüzde 22,7; teknoloji kategorisi metrekare verimliliği yüzde 15,0; yiyecek-içecek kategorisi metrekare verimliliği yüzde 14,6 ve diğer* kategorisi metrekare verimliliği yüzde 14,1 oranında artış gösterdi.


Ziyaret sayısı endeksi


Mayıs 2019 verileri bir önceki dönemin aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde ise yüzde 1,1 oranında bir azalma yaşandığı gözlemlendi. Mayıs ayı endeksi ile ilgili olarak AYD tarafından yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı: "Endeks sonuçlarını yeniden enflasyonun üzerinde seyrettiğini görmek son derece umut verici. Bu sonuçlar bize piyasalarda bir toparlanma ve dengelenme sürecine girdiğimizi gösteriyor. Kategoriler bazında en yüksek artışlar giyim ve ayakkabı kategorilerinde yaşandı. Yeni sezon, turizm sezonunun açılması ve Ramazan ayıyla birlikte yurtdışından gelen turistler giyim ve ayakkabı alışverişlerinde yüksek artışların yaşanmasını sağlamış görünüyor. Ziyaret sayısında çok küçük düşüşe rağmen metrekare verimlilikleri hem Anadolu hem de İstanbul’da artmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:30
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