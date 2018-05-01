Avize temizliği nasıl yapılır?

İŞTE SİZLERE AVİZE TEMİZLEMENİN PÜF NOKTALARI

- İlk önce halının üzerine geniş bir bez serin.

- Daha sonra bir merdiven yardımı ile avizeye uzanın. Eğer bu şekilde yapmak istemezseniz avizenizi yerinden sökerek de temizleyebilirsiniz.

- Eğer avizeniz plastik ya da kumaş kaplı bir avize ise sabunlu bir toz bezi ile temizlik yapabilirsiniz.

- Avizeniz kristal bir avize ise kristal parçaları tek tek çıkarıp takmakla uğraşmayın. Bunun yerine bir sprey şişesinin içine sirkeli su koyun ve bunu kristallerin üzerine sıkın. Daha sonra taşların üzerini kuru bir bez yardımı ile silin.

- Avize temizliği yaparken asla kurulama işlemini atlamayın. Çünkü avizenin üzerinde su lekeleri kalabilir. Kurulama işlemini bez yerine gazete kağıdı ile de yapabilirsiniz.

- Avize temizliğine en üste başlayarak aşağıya doğru inin.