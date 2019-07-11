Avdagiç: Teknoloji eksenli büyüme modeli inşa edilmeli

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, TBMM’ye sunulan 11. Kalkınma Planı’nın katma değerli üretime odaklanan ve sanayiyi merkeze koyan çok önemli bir belge olduğunu kaydetti.

İsabetli vurgular

Planla teknoloji eksenli yeni bir kalkınma modeli inşa edilebileceğini savunan Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu: “2019-2023 dönemini kapsayan belgede isabetli vurgular yer alıyor. Teknoloji odaklı sanayi hamlesiyle Türkiye’nin cari açık verdiği ürünler için yeni bir program başlatılacağı haberi önemli bir müjde. Ayrıca kimya, ilaç, tıbbi cihaz, makine, elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçlarının öncelikli sektörler olarak belirlenmesi iyi bir haber. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın bu sektörlerle ilgili yeni teşvik mekanizmaları oluşturulacağına ilişkin açıklaması bu hedeflerin ciddiyetle ele alınacağını ortaya koyuyor.”

Bütünsel yaklaşım önemli

Bütünsel yaklaşımı da önemli gören Avdagiç, şöyle devam etti: “11. Kalkınma Planı’nda üretim sektörlerinin ihtiyacı olan lojistik, insan kaynağı, eğitim ve dijital dönüşümle ilgili yatırımlara detaylı olarak yer verilmesi iş dünyasının beklentileriyle örtüşüyor. Tabii ortaya konulan hedeflerin makul olması kadar kararlı adımlarla yakalanması da önemli. 2023 için konulan hedeflerin tüm ekonomi aktörlerinin büyük bir uyum içinde çalışacaklarına inanıyoruz. Diğer bir ifadeyle doğru teşhis edilmiş sorunlara karşı doğru silahlarla, zamanında ve ortak bir mücadele ortaya konması büyük önem taşıyor.”