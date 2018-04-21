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Avda vurulan gencin ölümü: 4 akrabası gözaltında

Ava gittikten bir süre sonra Küçükçekmece gölü kıyısında cesedi bulunan Yaşar A. (31) cinayetiyle ilgili aralarında ağabeyinin de bulunduğu 4 akrabası gözaltına alındı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 11:12
Avda vurulan gencin ölümü: 4 akrabası gözaltında

Başakşehir Tahtakale mahallesinde 18 Ocak'ta meydana gelen olayda ava gitmek için tüfeğini alarak evden çıkan Yaşar A. aradan uzun süre geçmesine rağmen geri dönmedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler çok geçmeden Yaşar A.'nın cesedini boş arazide buldu. Yaşar A.'nın av tüfeği ile vurulduğu yanındaki av tüfeğinin de ortada olmadığı tespit edildi.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis telefon kayıtlarını incelediğinde Yaşar A.'nın bulunduğu bölgeden son olarak ağabeyi Şenol A'nın telefonun sinyal verdiğini tespit etti. Bunun üzerine ağabeyininin de aralarında bulunduğu Yaşar A'nın akrabası 4 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde ifade veren şüpheliler olayla bir ilgilerinin bulunmadığını söylediler. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden ağabey Şenol A. tutuklanırken, diğer şüpheliler mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 11:12
  1. Başakşehir

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