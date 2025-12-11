  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Küresel kriz Türkiye'nin devini vurdu: İflasa giden şirket gücünü kaybetti, zor süreç başladı! Takip kararı çıktı

İsrail ve ABD protesto edildi! İsveç’te Nobel yemeğinde: Gazze'de katliama son ver çağrısı

İsrail’in Merkava tankları barış gücünü vurdu! İsrail tansiyonu artırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Karadeniz'de Ukrayna'ya AİT bir gemiye saldırı yapıldı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler

İstanbul Erkek Lisesi skandalında neler yaşandı?

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Tartışma başlattı...

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması
Yerel Avcıların yakalayamadığı ayı, güvenlik kamerasına yakalandı
Yerel

Avcıların yakalayamadığı ayı, güvenlik kamerasına yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Avcıların yakalayamadığı ayı, güvenlik kamerasına yakalandı

Rize’de vatandaşların yaşam alanlarına girerek insanları mağdur ettiği için av izni çıkartılan ayı, avcıların bölgeden çekilmesiyle yeniden ortaya çıkarken, karnını doyurmak için çıktığı yolculuk güvenlik kamerasına yakalandı.

Başta ayı olmak üzere insanların yaşam alanlarına girerek özellikle çiftçileri daha çok mağdur eden yaban hayatı için özel izinle avlanma yapılıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz Pazar günü de Rize’nin Güneysu ilçesinde bölgede insanların yaşam alanlarına giren bir ayı için sürek avı izni alınmış ve avcılar 1 günlüğüne ayının peşine düşmüştü. Profesyonel av köpekleri ile arazide avlanmak için gün boyu çalışan avcılar ayının ortay çıkmaması nedeniyle eli boş dönmek zorunda kalmıştı. O ayı dün arandığı bölgede bir binanın güvenlik kamerasına takıldı. Avcıların bulamadığı ayı geldiği yoldan dönerek gözden kayboldu. O anlar ise anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Bakan Uraloğlu: Rize Erzurum yolu 52 kilometre kısalacak Dağlara imza atıyoruz
Bakan Uraloğlu: Rize Erzurum yolu 52 kilometre kısalacak Dağlara imza atıyoruz

Gündem

Bakan Uraloğlu: Rize Erzurum yolu 52 kilometre kısalacak Dağlara imza atıyoruz

Yaylada nefesler buz kesti! Rize’de ‘Adalı göl’ tamamen dondu!
Yaylada nefesler buz kesti! Rize’de ‘Adalı göl’ tamamen dondu!

Yerel

Yaylada nefesler buz kesti! Rize’de ‘Adalı göl’ tamamen dondu!

Rize'de Türk çaycılığının geçmişini yansıtacak "Çay Müzesi" kuruluyor
Rize'de Türk çaycılığının geçmişini yansıtacak "Çay Müzesi" kuruluyor

Kültür - Sanat

Rize'de Türk çaycılığının geçmişini yansıtacak "Çay Müzesi" kuruluyor

Fenerbahçe'nin milyarlık arsasını bakın kim satın aldı
Fenerbahçe'nin milyarlık arsasını bakın kim satın aldı

Spor

Fenerbahçe'nin milyarlık arsasını bakın kim satın aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23