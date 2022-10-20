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Yerel Avcılar'ı da İzmir'e benzettiler! CHP’li Avcılar Belediyesinde işçiler grevde, sokakları çöp götürüyor!
Yerel

Avcılar'ı da İzmir'e benzettiler! CHP’li Avcılar Belediyesinde işçiler grevde, sokakları çöp götürüyor!

Avcılar Belediyesinde işçilerin grevi ikinci gününde devam ederken, vatandaşlar sokaklarda çöplerin birikmesine sitem etti.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 10:54:00 -
Avcılar'ı da İzmir'e benzettiler! CHP’li Avcılar Belediyesinde işçiler grevde, sokakları çöp götürüyor!

CHP‘li belediyelerde istedikleri zam oranını alamayan işçiler, greve gitmeye devam ediyor.

Sarıyer, Bakırköy, Beylikdüzü, Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy belediyelerinin ardından bu kez Avcılar Belediyesi işçileri, 107 gündür süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç çıkmayınca grev kararı aldı.

SOKAKLARDA ÇÖP YIĞINLARI OLUŞTU

İlçede iki gündür süren grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluştu.

Çöp konteynerlerinin dolu olması nedeniyle vatandaşların çöpleri kaldırım kenarlarına bıraktıkları görüldü.

AA’da yer alan habere göre ilçe sakinleri, bu durumundan rahatsızlıklarını dile getirerek duruma tepki gösterdi.

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Yorumlar

Hasel

CHP,çöp demenin açık ve görünen ispatı.Kazara gelseler milletten çöp vergisi diye yüklü para isterler.

battal

aha buraya yazıyorum yine ilk seçimde gidip chp ye oy verecekler. o yüzden sızlanmalarına aldanmayın çöp kokusu hoşlarına gidiyor
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