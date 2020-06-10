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Aktüel

Avcılar'da yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 12:03:01 -
Avcılar'da yakalanan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da yolda yürüyen bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yaşı küçük 2 şüpheli tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Haziran'da Yeşilkent Mahallesi'nde Elif M'nin (25) iş yerinden çıkıp evine giderken yolda telefonla konuştuğu esnada arkasından gelen 2 kişi tarafından cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerin tespit etti.

Polis, yaşı küçük şüpheli S.Y. ve Ş.Y'yi aynı gün yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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