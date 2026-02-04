  • İSTANBUL
Avcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü
Dünya

Avcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Avcılar'da tekstil deposunda çıkan yangın söndürüldü

Avcılar'da bir tekstil firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da bir tekstil firmasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlariçi Caddesi üzerinde yaklaşık 250 metrekare kapalı alana sahip tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Deponun iç kısımlarında başlayan yangında tek giriş olması nedeniyle alt katlarda yoğun duman oluştu. Ekipler yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından ekipler yangını söndürdü.

Çevre ilçelerden takviye ekipler de yangının söndürülmesine destek verdi.

Yangında maddi hasar oluştu.

