Avcılar’da tekstil atölyesine ait depo alevlere teslim oldu

Yangın, saat 00.00 sıralarında Avcılar ilçesine bağlı Bağlariçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple bodrum katında bulunan tekstil atölyesine ait depoda yangın çıktı.

YOĞUN DUMAN PANİĞİ

Bölgede yoğun dumanın oluştuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 250 metrekarelik alandan yükselen dumanları kontrol altına almak için ekipler yoğun bir çalışma başlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Uzun süreli duman tahliyesinin ardından yangın, soğutma çalışmalarıyla tamamen söndürüldü. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.