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Aktüel Avcılar'da pompalı tüfekle açılan ateşte 4 kişi yaralandı
Aktüel

Avcılar'da pompalı tüfekle açılan ateşte 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 19:18:26 -
Avcılar'da pompalı tüfekle açılan ateşte 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da komşular arasında çıkan kavgada, pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi 616. Sokak'taki komşular arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Açılan ateşte 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Mermiler bazı bina ve araçlara da isabet etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Polisin ikna çalışmaları sonucu şüpheli, silahıyla birlikte teslim oldu.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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