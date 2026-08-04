Avcılar’da parkta silahlı saldırı
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Avcılar’da akşam saatlerinde bir parkta silahlı saldırıya uğrayan Aydın D. yaralandı. Saldırının ardından kaçan ve 15-16 yaşlarında olduğu tahmin edilen şüphelinin yakalanması için dron destekli operasyon başlatıldı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’ndeki Ulusal Egemenlik Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre parkta bulunan Aydın D.’nin yanına yaklaşan bir kişi, silahla ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği Aydın D. yaralanırken saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi’ndeki Ulusal Egemenlik Parkı’nda meydana geldi. Parkta bulunan Aydın D.'nin yanına yaklaşan 15-16 yaşlarındaki bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli saldırının ardından kaçarken, Aydın D. yaralandı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aydın D., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için dron destekli çalışma başlatıldı. Olay yeri inceleme ekibi çevrede detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.