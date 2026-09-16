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Yerel Avcılar’da park halindeki TIR alev alev yandı
Yerel

Avcılar’da park halindeki TIR alev alev yandı

Yeniakit Publisher
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Avcılar’da park halindeki TIR alev alev yandı

Avcılar’da gece saatlerinde çıkan yangında park halindeki bir tırın kupası kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, alevlerin hediyelik eşya yüklü dorseye sıçramasını önledi.

İstanbul’un Avcılar ilçesine bağlı Ambarlı Mahallesi’nde, saat 23.00 sıralarında park halindeki 34 ZL 6084 plakalı tırda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında araçtan yükselen dumanları alevler izledi.

ÇEVREDEKİLERİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI

Yangını fark eden çevredekiler, yangın tüpleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, alevleri hediyelik eşya taşıyan dorseye ulaşmadan söndürdü. Yangında tırın kupası kullanılamaz hale geldi.

DORSEDEKİ KUTULAR KONTROL EDİLDİ

Söndürme işleminin ardından köpükle soğutma çalışması yapıldı. Dorsedeki hediyelik eşya kutularının bir bölümü dışarı çıkarılarak içeride yanan parça bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. hediyelik eşya yüklü dorseye sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi’nde park halindeki TIR'da bilinmeyen nedenle başladı. Park halindeki 34 ZL 6084 plakalı TIR’dan önce duman, ardından alevler yükseldi. Çevredekilerin yangın tüpleri ile müdahalesi yetersiz kalırken, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye kısa sürede olay yerine geldi. Ekiplerin müdahalesi ile alevlerin hediyelik eşya yüklü dorseye sıçraması önlendi. Köpükle yapılan soğutma çalışmasının ardından, TIR’ın dorsesindeki hediyelik kutuların bir bölümü çıkarılarak, içeride yanan parça olup olmadığı kontrol edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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