Yerel Avcılar'da okullar tatil edildi mi? 2 Ocak 2026 okullar tatil mi?
Avcılar'da okullar tatil edildi mi? 2 Ocak 2026 okullar tatil mi?

Yeni yılın ardından İstanbul'da eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle Avcılar, Esenler ve Eyüpsultan ilçelerinde okulların durumu sıkça araştırılıyor.

Yeni yılın ardından İstanbul'da eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle Avcılar, Esenler ve Eyüpsultan ilçelerinde okulların durumu sıkça araştırılıyor.

 

AVCILAR OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü için Avcılar ilçesini kapsayan herhangi bir tatil kararı duyurulmadı. Kent genelinde olduğu gibi Avcılar'da da eğitim faaliyetlerinin normal takvim doğrultusunda sürmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre bölgede parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak, sıcaklıklar gündüz saatlerinde 8-9 derece seviyelerine kadar yükselecek, yalnızca sabah erken saatlerde hafif buzlanma ihtimali bulunuyor.

