Avcılar'da okullar tatil edildi mi? 2 Ocak 2026 okullar tatil mi?

Avcılar okullar tatil mi 2 Ocak 2026! İstanbul 2026 yılına kar yağışıyla girerken, birçok ilçede etkili olan yağış ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu. Esenler okullar tatil mi? Öğrenci ve veliler İstanbul'da Eyüpsultan okullar tatil mi, merak ediyor.

Yeni yılın ardından İstanbul'da eğitim-öğretimin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Özellikle Avcılar, Esenler ve Eyüpsultan ilçelerinde okulların durumu sıkça araştırılıyor.

AVCILAR OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği tarafından 2 Ocak 2026 Cuma günü için Avcılar ilçesini kapsayan herhangi bir tatil kararı duyurulmadı. Kent genelinde olduğu gibi Avcılar'da da eğitim faaliyetlerinin normal takvim doğrultusunda sürmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre bölgede parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak, sıcaklıklar gündüz saatlerinde 8-9 derece seviyelerine kadar yükselecek, yalnızca sabah erken saatlerde hafif buzlanma ihtimali bulunuyor.