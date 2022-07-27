Avcılar'da neler oluyor? Mafyatik yapı esnafı bezdirdi!
İstanbul Avcılar'da bazı esnaflar arasında üç gündür yaşanan ve silahların kullanıldığı olaylar esnafı bezdirdi. Akit TV'ye konuşan Avukat Şahintekin, Avcılar'da illegal bir yapının oluştuğuna dikkat çekerek yetkilileri önlem almaya davet etti.
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İstanbul Avcılar'da önceki gün yaşanan esnaf kavgasında silahlar çekildi. İki grup arasındaki kavga üç gündür sürerken yaşanan olaylar ilçede bulunan esnaf ile vatandaşları bezdirdi.
Akit TV'ye konuşan Avukat Merve Şahintekin, olayların perde arkasını anlattı.
Avukat Şahintekin, Avcılar'da illegal bir yapının olduğunu belirtirken, zanlıların tutuksuzluğuna dikkat çekerek, yetkilileri önlem almaya çağırdı.